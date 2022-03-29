Dolmabahçe müzakerelerinin ABD'den yansımaları

Türkiye, Antalya'da Rusya ve Ukrayna dışişleri bakanlarının buluşmasına ev sahipliği yapmasının ardından bugün de iki ülke heyetlerini Dolmabahçe Sarayı'nda ağırladı.
Süreçte önemli rol oynaya Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşen görüşmelerde önemli adımlar atılırken, ABD Başkanı Joe Biden, Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong ile yaptığı ortak açıklamanın ardından son gelişmeler sorulduğunda, "Eylemlerinin ne olduğunu görene kadar hiçbir şey okumam, söylemem. Önerdiklerini takip edip etmeyeceklerini göreceğiz” cevabını verdi.
Biden bu sabah Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere liderleriyle konuyla ilgili telefon görüşmesi yaptığını ve liderlerin Rusya'nın hamlelerini beklemek konusunda fikir birliği içinde olduğunu söyledi.
ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ise görüşmelere şüpheyle yaklaşıyor. Blinken, Rusya'nın Ukrayna ile barış görüşmeleri konusunda 'ciddi olduğuna dair bir işaret olmadığını' belirtti.
ABD MEDYASI TEMKİNLİ ANCAK İYİMSER
ABD medyası ise tıpkı ABD'li siyasetçiler gibi müzakerelere temkinli yaklaşırken, iyimserliği de elden bırakmıyor.
New York Times, "Rusya ve Ukrayna müzakerelerde şimdiye kadarki en fazla ilerlemeyi işaret ediyor" yorumunda bulunurken, Washington Post, "Gelişme yok ama Türkiye'deki Ukrayna-Rusya görüşmeleri iyimserlik uyandırıyor" ifadelerini kullandı.
Wall Street Journal, Ukrayna'nın müzakerelerde tarafsız durum ve güvenlik ilişkileri önerdiğini belirtirken, CNN, "En son Rusya-Ukrayna görüşmelerinde ilerleme kaydedilmesine rağmen birçok engel devam ediyor. Rusya-Ukrayna görüşmeleri bir ateşkes için yol haritası sunuyor, ancak bir mayın tarlasıyla dolu yol haritası" dedi.
Bloomberg ise müzakereleri, "Ukrayna ve Rusya, İstanbul'da sona eren müzakerelerde ateşkes sağlayamadı. Moskova, kuvvetlerinin geri itildiği bölgelerdeki askeri operasyonları azaltacağını söyledi ve Kiev, Avrupa Birliği ve NATO'dan güvenlik garantisi talep etti" ifadeleriyle duyurdu.
CNBC de Bloomberg gibi Ukrayna'nın güvenlik garantisi istemesine vurgu yaparken, New York Post ve USA Today, "Rusya, son barış görüşmeleri sırasında Kiev çevresindeki çatışmaları büyük ölçüde azaltma sözü verdi" ifadelerini kullandı.
Fox News de, "Rusya ve Ukrayna müzakerecileri, Moskova'nın Kiev ve Chernihiv'den çekileceğini söyledi. Türk Dışişleri Bakanı, toplantının şimdiye kadarki en önemli ilerlemeyi sağladığını söyledi" dedi.
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