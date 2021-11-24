Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ndeki beşinci maçından da mağlubiyetle ayrıldı ve Avrupa'ya veda etti. Vodafone Park'ta 1-0 öne geçmesine rağmen Sebastien Haller'in gollerine engel olamayan siyah-beyazlılar, bu haftayı da puansız kapattı ve son beş resmi maçındaki beşinci mağlubiyetini aldı. Son düdüğün ardından taraftarlar da Sergen Yalçın ve takımı tribünlere çağırarak destek verdi.

Beşiktaş taraftarı, Ajax maçının ardından teknik direktör Sergen Yalçın ve futbolcuları tribüne çağırıp destek verdi. Taraftarlar, "Sergen takımı ayağa kaldır" tezahüratı yaparken Yalçın tribünleri selamladı.