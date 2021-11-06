Beşiktaş-Trabzonspor maçının devre arasında gerginlik çıktı. Habertürk Spor'dan Oğuzhan Genç'in haberine göre; Beşiktaş tribününe giren bazı Trabzonsporlu taraftarlar güvenlik güçlerinin devreye girmesiyle stadyumdan çıkartıldı.

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