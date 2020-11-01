Dolmabahçe'de ilklerin gecesi!

Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında Yeni Malatyaspor'u tek golle geçti.
Rakibi karşısında zorlanan ve ilk yarıyı 0-0 berabere tamamlayan siyah-beyazlı ekip, ikinci yarıda Cyle Larin'in attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Geçen hafta da Yukatel Denizlispor'u deplasmanda 3-2 yenen Beşiktaş, bu sezon 3. galibiyetini aldı. Ligde ayrıca bir beraberlik ve iki yenilgi yaşayan siyah-beyazlı ekip, puanını 10'a yükseltti.
Ligde üçüncü kez mağlup olan Yeni Malatyaspor ise 8 puanda kaldı.
SAHASINDA İLK GALİBİYET
Beşiktaş, bu sezon evindeki ilk galibiyetini de elde etti.
Evindeki lig maçlarında Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan ve Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi ön elemede ise Rio Ave ile oynadığı karşılaşmanın normal ve uzatma bölümünü 1-1 beraberlikle tamamlamıştı.
Yeni Malatyaspor'u 1-0 yenen Beşiktaş, iç sahadaki galibiyet hasretini de sonlandırdı.
BU SEFER GOL YEMEDİ
Bu sezon kötü savunmasıyla dikkati çeken Beşiktaş, Yeni Malatyaspor'a gol izni vermedi.
Ligde ve Avrupa'da daha önce oynadığı 7 maçta da gol yiyen siyah-beyazlı ekip, Yeni Malatyaspor mücadelesini gol yemeden tamamlamayı başardı.
LARIN'DEN 4. GOL
Beşiktaş'ı 1-0 öne geçiren golü atan Cyle Larin, bu sezon dördüncü kez fileleri havalandırdı.
UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemede Beşiktaş'ın PAOK'a 3-1 yenildiği maçta takımının tek golünü atan Kanadalı futbolcu, Süper Lig'de ise Fraport TAV Antalyaspor, Yukatel Denizlispor ve Yeni Malatyaspor karşılaşmalarında meşin yuvarlağı filelere gönderdi.
TARAFTARLARDAN LJAJIC'E TEPKİ
Yeni Malatyaspor maçında yedekler arasında yer alan Adem Ljajic, maç öncesi ısınmasındaki hareketleri nedeniyle taraftarların tepkisini çekti.
Taraftarlar, saha kenarında elleri arkadan bağlı bir şekilde topla ısınma çalışması yapan Ljajic'e sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.
WELINTON SAKATLANDI
Maçın son dakikalarında rakibin baskısı karşısında zor anlar yaşayan Beşiktaş'ta Welinton sakatlandı.
Uzatma bölümlerinde hava topu mücadelesinde başına darbe alan Welinton, maçın bitiş düdüğü sırasında yer kaldı. Sağlık ekibi, bitiş düdüğünün ardından Welinton'a ilk müdahaleyi yaptı.
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