Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Kulüpler Birliği'yle kulüplerin ekonomik sıkıntılarını görüşmek üzere bir araya geldi.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç ve beraberindeki kulüp temsilcileriyle bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi’nde gerçekleşen görüşmede kulüplerin ekonomik sıkıntıları ele alındı.
TOPLANTININ ARDINDAN AÇIKLAMA
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sporun her branşında gelişime katkı sağlamayı amaçladıklarını ve sporcuların potansiyelinin farkında olduklarını söyledi.
Kasapoğlu, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi’nde gerçekleşen ve Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç ve Süper Lig'de yer alan kulüplerin başkanlarının katıldığı toplantının ardından açıklama yaptı.
Futbol gündemiyle toplandıklarını belirten Bakan Kasapoğlu, "Onların sorunlarını, güncel meseleleri ve her şeyden önemlisi futbolun yarınları adına her zamanki gibi ortak aklı ortaya koyan, farklı görüşleri masaya yatırdığımız bir toplantı gerçekleştirdik. Bu vesileyle tüm katılımcılara teşekkür ediyorum." dedi.
Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Yasa Tasarısı'nın parlamentonun tamamının mutabakatıyla kanunlaştığını hatırlatan Kasapoğlu, “Burada başlayan bir açılım var. Hem finansal anlamda hem idari anlamda, bununla birlikte futbolumuzun yarınları adına çok güzel gelişmelere öncü bir durum var. Ve bunun gerektirdiği birtakım düzenlemeler, uyum çalışmaları var. Bu vesileyle hummalı bir hazırlığı da hem bakanlık olarak hem ilgili kuruluşlarla bir yandan devam ettiriyoruz." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, son 20 yılda ortaya konan altyapı ve güçlü tesis anlayışının performans ve başarıyla taçlanmasının önemine dikkati çeken Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bunun için ne yapılabilir, bunları konuştuk. Önümüzdeki süreçte de bu konuda adımlar atmaya devam edeceğiz. Biliyorsunuz yasa Türkiye’nin 1945’ten beri konuştuğu bir konuydu. Hamdolsun bu da büyük bir mutabakatla tamamlanmış oldu. İnanıyorum ki önümüzdeki süreçte yeni gelişmeleri yine ortak akılla, iş birliğiyle farklı noktalara taşıma, gelişen süreçleri yine ortak akılla yönetme kararlılığımız var. Finansal anlamdaki yeni durum, denk bütçe konusu, idari anlamdaki hesap verebilirlik noktasındaki yönetim anlayışı yeni dönemde kulüplerin, yönetimlerin önemli gündemleri. Biz de bunların takipçisi, destekçisi olacağız. Amacımız sporun her branşında gelişime katkı sağlamak. Sporcularımızın, gençlerimizin potansiyelinin farkındayız."
FAIR-PLAY VURGUSU
Bakan Kasapoğlu, Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun cuma günü başlayacağını belirterek, futbol camiası ve kulüpleri için hayırlı olmasını diledi.
Kasapoğlu, yeni sezonla ilgili değerlendirmesinde, "Başarılarla dolu olsun. Taraftara, yöneticiye, sporcuya tüm paydaşlara saygının, sevginin en üst düzeyde olduğu bir sezon olsun. Avrupa’da bizi temsil eden kulüplerimiz var. Onlara da başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
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