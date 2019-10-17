Dolar hafta boyunca süren 5.90 lira civarındaki dansına devam ediyor. Önceki gece ABD'de Halkbank hakkında bir iddianame hazırlandığının açıklanmasıyla dolar/TL 5.92'nin üzerine tırmanmıştı. Dün TÜİK konut satışlarının eylülde yıllık yüzde 15.4 arttığını açıkladı. Beklenenden olumlu gelen bu veriyle ve ABD yaptırımlarının çok kapsamlı olmayacağına dair beklentinin yükselmesiyle dolar/TL 5.90'ın altına geriledi.

ABD HEYETİ TÜRKİYE'DE

Ancak gün boyunca 5.90 seviyesinin hemen altında ve hemen üzerinde kararsız bir seyir izledi. Dolar bugüne ise 5.8820 liradan başladı. Sabah saatlerinde 5.8960'a yükseldi. Kur Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve beraberindeki heyeti kabul ettiği saatlerde 5.8880 seviyesindeydi.

15.40'ta başlayan görüşme 1 saat 40 dakika sürdü. İkili görüşmenin ardından daha sonra Türk-ABD heyetler arasında görüşmeye geçildi. Pence, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkçe olarak 'Sayın Başkan' olarak hitap etti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ve ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile görüşmüştü.