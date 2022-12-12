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Haberler Döviz Dolar/TL Fed haftasına nasıl başladı? 12 Aralık dolar kuru

Dolar Fed haftasına nasıl başladı?

Dolar haftaya 18.64 liradan başladı. Bu hafta piyasaların gözü kulağı Fed'in çarşamba günü açıklayacağı faiz kararında olacak

Giriş: 12.12.2022 - 08:09 | Güncelleme: ABONE OL
Dolar/TL Fed haftasına nasıl başladı? 12 Aralık dolar kuru
Dolar Fed haftasına nasıl başladı?
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HABERTURK.COM

Dolar/TL geçen hafta genelinde 18.64 civarında bir seyir izledikten sonra, haftayı 18.65'ten kapatmıştı.

Dolar yeni haftanın ilk gününe ise 18.64 liradan başladı.

Bugün yurtiçinde gözler ekim ayı ödemeler dengesi verilerinde olacak.

Piyasalarıbn asıl olarak yönünü belirleyen ise çarşamba günü Fed'in açıklayacağı faiz kararı olacak. Piyasalar Fed'den yüzde 75 ihtimalle 50 baz puanlık bir artırım gelmesini fiyatlıyor.

POWELL'IN AÇIKLAMALARI DA DİKKATLE TAKİP EDİLECEK

Fed'in faiz kararı kadar çarşamba günü Fed Başkanı Jerome Powell'ın karar sonrası yapacağı açıklamalar da dikkatle takip edilecek. Powell'ın konuşmasında 2023'ün ilk çeyreğinde Fed'in faiz artırımlarına ne hızda devam edeceğine yönelik ipuçları aranacak. Analistler özellikle enflasyona dair verilecek mesajların piyasaların seyrini belirleyebileceğini ifade ediyor.

Euro/dolar haftaya 1.05'ten, Euro/TL ise 19.60'tan başladı.

Sabah saatlerinde altının ons fiyatı ise yüzde 0.5 düşüşle 1.787 dolardan işlem gördü.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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