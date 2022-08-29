Dolar/ TL yeni haftaya 18.1870 seviyelerinde başladı. Euro/ TL ise 18.0450 seviyelerinde işlem görüyor. Cuma günü dolar 18.1810, Euro ise 18.2450 TL'den haftaya kapatmıştı.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Cuma günü Jackson Hole toplantılarında verdiği yüksek faiz oranlarının uzun süre devam edeceği mesajı doları önde gelen para birimleri karşısında 20 yılın zirvesine taşıdı.

Fiyat istikrarını yeniden sağlamanın biraz zaman alacağını vurgulayan Powell "Daha yüksek faiz oranları, daha yavaş büyüme ve daha yumuşak iş gücü piyasası koşulları enflasyonu düşürürken, hane halkları ve işletmelere biraz da acı verecektir." ifadelerini kullandı. Powell'ın açıklamaları sonrası para piyasası fiyatlamalarında eylül ayında bankanın 75 baz puanlık faiz artırımına gitme ihtimali yüzde 75'e yükselirken, kararın gelen verilerin toplamına ve gelişen görünüme bağlı olacağının belirtilmesi ile bu hafta açıklanacak verilerin de önemi arttı.

Gelişmeler sonrası küresel çapta azalan risk iştahı ile pay piyasalarına sert satış gelirken, dolar endeksi yüzde 0.26 artışla 109,5 ile Eylül 2002'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Cuma günü yüzde 3,02'nin altını gören ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 3,12'yi aştı.

Yatırımcılar cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisi başta olmak üzere makroekonomik verilere odaklandı.

Fed yetkililerinin hafta boyunca yapacakları sözle yönlendirmelerin de piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

29 Ağustos ile başlayan haftanın veri takviminde, pazartesi Dallas Fed imalat aktivite endeksi, salı tüketici güven endeksi, çarşamba ADP özel sektör istihdam raporu, perşembe inşaat harcamaları ile ISM imalat sanayi PMI ve cuma işsizlik oranı, fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişleri takip edilecek.

Euro/dolar paritesi geçen hafta 0,9901 ile Aralık 2002'den bu yana en düşük seviyeye inerken, haftayı yüzde 0,7 azalışla 0,9964'ten tamamlamıştı. Bu hafta salı Euro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ve Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), çarşamba Almanya'da işsizlik ve Euro Bölgesi'nde tahmini TÜFE, perşembe bölge genelinde imalat sanayi PMI ve Euro Bölgesi'nde işsizlik ile cuma Euro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verileri takip edilecek.

GÖZLER BÜYÜME VERİSİNDE

Gözler çarşamba günü açıklanacak 2. çeyrek GSYH verisine çevrildi. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, GSYH'nin 2022 yılının 2. çeyreğinde yüzde 7,3 artmasını öngörüyor. Bugün dış ticaret dengesi ve ekonomik güven endeksi ile perşembe imalat sanayi PMI verisi takip edilecek.