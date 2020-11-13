Dolar/TL, 7,67 seviyelerinden işlem görüyor

Ekonomide yeni döneme ilişkin yapılan açıklamalarla 6 Kasım'da gördüğü 8,5832 seviyesinden hızlı bir şekilde düşüşe geçen dolar/TL, dün de bu trendine devam ederek günü yüzde 1,3 azalışla 7,6966'dan kapattı.
Dolar/TL, bugün de 7,6146 ile 25 Eylül'den bu yana en düşük seviyeye gerilemesinin ardından saat 11.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 7,6690'dan işlem görüyor.
Avro/TL, ekim ayı başından bu yana ilk kez 9 psikolojik destek seviyesinin altını görürken, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,3 düşüşle 9,0620'den, sterlin/TL de yüzde 0,1 azalışla 10,0890'dan satılıyor.
Dolar endeksi yatay seyirle 92,9 seviyelerinde bulunuyor. Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,1 değer kazancıyla 1,1814 seviyesinden alıcı buluyor.
Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin pozitif haber akışına karşın vaka sayısının birçok ülkede artmaya devam ettiğini, merkez bankaları yetkililerinden de risklerin sürdüğüne dair açıklamalar geldiğini söyledi.
Aşı çalışmalarına dair daha fazla detay beklenirken, hala sıkı tedbirlere devam edilmesi zorunluluğunun piyasalarda volatiliteye yol açtığını belirten analistler, TL varlıkların ise pozitif ayrıştığını vurguladı.
Analistler, yurt içinde eylül ayı sanayi üretimi verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesinin ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) beklenti anketinin takip edileceğini aktararak, yurt dışında ise Avro Bölgesinde büyüme, ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve tüketici güven endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.
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