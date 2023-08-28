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        Dolar/TL, 26,56 seviyesinden işlem görüyor 

        Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 26,5660 seviyelerinden işlem görüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 09:58 Güncelleme: 28.08.2023 - 09:58
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        Dolar/TL, 26,56 seviyesinde
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        Geçen hafta, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini 750 baz puanla beklentilerin üzerinde artırarak yüzde 25'e çıkarmasının ardından sert düşen dolar/TL, 25,2784 ile 26 Haziran'dan bu yana en düşük seviyeyi test etti. Bu seviyeden gelen tepki alımlarının da etkisiyle yükselen dolar/TL haftayı yüzde 2,77 değer kaybıyla 26,3550'den tamamladı.

        Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,80 artışla 26,5660'dan işlem görüyor.

        Aynı dakikalarda Euro/TL yüzde 0,36 artışla 28,7335'ten, sterlin/TL de yatay seyirle 33,4850'den satılıyor.

        Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,19 değer kaybıyla 103,98 seviyesinde bulunurken, Euro/dolar paritesi önceki kapanışının yüzde 0,20 değer kazancıyla 1,0820'den işlem görüyor.

        Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de Dallas Fed imalat işletme endeksi verilerinin takip edileceğini belirtti. Bu hafta ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki verilerin önemli olduğunu vurgulayan analistler, verilerden alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini ifade etti.

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