Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler İş-Yaşam

Dolar/TL, 26,10 seviyesinden işlem görüyor 

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 26,1020 seviyelerinden işlem görüyor

Giriş: 03.07.2023 - 11:16 | Güncelleme: ABONE OL
Dolar/TL, 26,10 seviyesinden işlem görüyor 
AA

Cuma günü düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 1,05 altında 25,7825'ten tamamladı.

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 1,2 üzerinde 26,1020'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda Euro/TL yüzde 0,4 gerileyerek 28,3720'den, sterlin/TL de yüzde 0,2 değer kaybıyla 33,0590'dan satılıyor.

Dolar endeksi şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 103,2 seviyesinde dengelenirken, Euro/dolar paritesi ise önceki kapanışının yüzde 0,3 altında 1,0880 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD'de geçen hafta açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin altında artış kaydetmesinin dünya genelinde risk iştahını artırdığını belirtti.

ABD'de enflasyon beklentisinin haziranda yüzde 4,2'den yüzde 3,3'e inerek Mart 2021'den bu yana en düşük seviyeye gerilediğini bildiren analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu ayki toplantıda yüzde 90 ihtimalle 25 baz puan faiz artışına gideceğinin öngörüldüğünü aktardı.

Analistler, bu hafta ülkede açıklanacak iş gücü piyasasına ilişkin verilerin yatırımcıların odağına yerleştiğini belirterek, iş gücü piyasasından alınacak sinyallerin varlık fiyatlarında oynaklığı artırabileceğini söyledi.

Bugün dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 103'ün destek, 104 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Dünyanın gürültüsü
Dünyanın gürültüsü
Hızlı tren biletlerine yüzde 30 zam! İşte bilet fiyatları
Hızlı tren biletlerine yüzde 30 zam! İşte bilet fiyatları
Husumetli ailelerin silahlı kavgasında 3 kişi öldü!
Husumetli ailelerin silahlı kavgasında 3 kişi öldü!
Öğrenciler dikkat: AÖF yaz okulu kayıtları başladı!
Öğrenciler dikkat: AÖF yaz okulu kayıtları başladı!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.