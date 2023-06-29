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Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 26,0501'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışının hemen üzerinde 26,0590'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Euro/TL yüzde 0,1 yükselişle 28,4510'dan, sterlin/TL de yüzde 0,1 değer kazancıyla 32,9430'dan satılıyor.

Dolar endeksi şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 103,1 seviyesinde dengelenirken Euro/dolar paritesi ise önceki kapanışının hemen altında 1,0910 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın para politikasında daha fazla sıkılaşmanın sinyalini vermesinin ardından dolar talebinin arttığını söyledi.

Dün, "Avrupa Merkez Bankası (ECB) Merkez Bankacılığı Forumu" kapsamında gerçekleştirilen panelde konuşan Powell, üyelerin çoğunun yıl sonuna kadar iki kez faiz artışını desteklediğini vurgulayarak, bunun nedeninin de son çeyrek verilerine bakıldığında görülen beklenenden güçlü büyüme, daha sıkı bir iş gücü piyasası ve daha yüksek enflasyon olduğunu dile getirdi.

Powell'ın konuşmasının ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in temmuz toplantısında politika faizini 25 baz puan artırma ihtimalinin yüzde 82'ye çıktığını belirten analistler, bu hafta devam eden sözle yönlendirmelerin ve açıklanacak verilerin yatırımcıların odağında bulunduğunu bildirdi.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi, Almanya'da enflasyon ve ABD'de ikinci el konut satışları ve büyüme verilerinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan dolar endeksinde 102'nin destek, 105 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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