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Dolar/TL, 23,67 seviyesinden işlem görüyor 

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 23,6740 seviyelerinden işlem görüyor

Giriş: 14.06.2023 - 12:56 | Güncelleme: ABONE OL
Dolar/TL, 23,67 seviyesinden işlem görüyor 
AA

Dün dalgalı bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 23,6312'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.35 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 23,6740'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Euro/TL yüzde 0,2 değer kazancıyla 25,5450'de bulunurken, sterlin/TL yatay seyirle 29,8510'dan satılıyor.

Dolar endeksi şu sıralarda önceki kapanışının hemen üzerinde 103,3 seviyesinde dengelenirken, avro/dolar paritesi de önceki kapanışının hemen altında 1,0790 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün açıklayacağı para politikası kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamaların yatırımcıların odağına yerleştiğini ifade etti.

ABD'de dün açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mayısta aylık bazda yüzde 0,1, yıllık bazda ise yüzde 4 artarak beklentilerinin altında kaldı. Böylece yıllık enflasyon, Mart 2021'den bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Analistler, bugün açıklanacak para politikası karar metni ve Powell'ın yapacağı sözle yönlendirmelerin önemine dikkati çekerek, buralardan alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini kaydetti.

ABD'de enflasyonun Fed'in hedeflediği seviyenin hala oldukça üzerinde olduğunu aktaran analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Banka'nın gelecek ay politika faizini yüzde 60 ihtimalle 25 baz puan artırmasının öngörüldüğünü belirtti.

Analistler, bugün Fed'in faiz kararının yanı sıra Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ile ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 103'ün destek, 105 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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