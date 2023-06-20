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Dolar/TL, 23,58 seviyesinden işlem görüyor 

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 23,5780 seviyelerinden işlem görüyor

Giriş: 20.06.2023 - 11:14 | Güncelleme: ABONE OL
Dolar/TL, 23,58 seviyesinden işlem görüyor 
AA

Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen altında 23,6132'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne değer kaybıyla başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,2 altında 23,5780'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda Euro/TL yatay seyirle 23,5790'dan, sterlin/TL yüzde 0,1 azalışla 30,1800'den satılıyor.

Dolar endeksi şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 102,4 seviyesinde dengelenirken, Euro/dolar paritesi önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 1,0940 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikalarına ilişkin belirsizliklerin devam ettiğini kaydederek, Fed Başkanı Jerome Powell'ın yarın Kongre'de yapacağı sunumun piyasaların odağında bulunduğunu söyledi.

Geçen hafta politika faizini sabit bırakan bankanın, buna karşın faiz artışlarının devam edebileceği sinyali verdiğini hatırlatan analistler, Fed'in yıl sonu politika faizi projeksiyonunu yüzde 5,6 olarak belirlemesinin, yıl sonuna kadar iki faiz artışı olabileceği ihtimalini fiyatlamalara dahil ettiğini ifade etti.

Analistler, para piyasalarında Fed'in gelecek ay politika faizini yüzde 75 ihtimalle 25 baz puan artıracağının fiyatlandığını aktararak, Powell'ın yarınki açıklamalarının söz konusu beklentiler üzerinde etkili olmasının beklendiğini bildirdi.

Bugün, Euro Bölgesi'nde ödemeler dengesi ve ABD'de inşaat izinleri ile konut başlangıçları verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 101,5'in destek, 103 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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