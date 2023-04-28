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Dolar/TL, 19,46 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 19,4560 seviyelerinden işlem görüyor

Giriş: 28.04.2023 - 11:00 | Güncelleme: ABONE OL
Dolar/TL, 19,46 seviyesinden işlem görüyor
AA

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının 0,1 üzerinde 19,4366'dan tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasın ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 19,4560'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 21,4050'den, sterlin/TL ise yüzde 0,2 azalışla 24,2850'den satılıyor.

Dolar endeksi yüzde 0,4 artışla 101,9 seviyesinde dengelenirken, Euro/dolar paritesi yüzde 0,2 değer kaybıyla 1,1000'tan alıcı buluyor.

Analistler, ABD ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde beklenenden daha yavaş büyüdüğünü ifade ederek, buna karşın aynı dönemde çekirdek tüketim harcamalarının beklentileri aşmasının belirsizliği artırmasıyla güvenli liman varlıklara olan talebin de güç kazandığını söyledi.

Ülkede ekonomik aktivitenin güç kaybetmesine karşın enflasyon riskinin hala diri kaldığını belirten analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadele kapsamında atacağı adımların resesyon riskini artırabileceğine dikkati çekti.

Söz konusu gelişmelerle para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek hafta yüzde 86 ihtimalle 25 baz puan faiz artıracağı öngörülürken, bankanın haziranda ise politika faizini sabit bırakacağı tahmin ediliyor.

Analistler, bugün Euro Bölgesi ve Almanya'da ilk çeyrek büyüme, ABD'de kişisel gelirler ve harcamalar başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini aktararak, teknik açıdan dolar endeksinde 100'ün destek, 103 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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