AA

Dün 19,38-19,45 bandında hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 19,4246'dan tamamladı.

Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasın ardından saat 10.25 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 19,4270'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda Euro/TL önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 21,4160'tan, sterlin/TL de yüzde 0,4 yükselişle 24,2000'den satılıyor.

Dün yüzde 0,6 yükselen dolar endeksi, yeni günde önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 101,6 seviyesinde dengelenirken, Euro/dolar paritesi yüzde 0,4 değer kazancıyla 1,1020'den alıcı buluyor.

Analistler, merkez bankalarının enflasyonla mücadele kapsamında attığı "şahin" adımların sonuna yaklaşıldığını kaydederek, dünya genelinde resesyon endişesinin ise günden güne güç kazandığını ifade etti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ay 25 baz puan faiz artıracağına ilişkin beklentilerin yüzde 77'ye inse de güçlü kalmaya devam ettiğini aktaran analistler, Banka'nın bu faiz artışıyla "şahin" politikalarını sonlandıracağı öngörülerinin öne çıktığını kaydetti.

Analistler, bugün ABD'de dayanıklı mal siparişleri, dış ticaret açığı ve toptan eşya stokları verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 101,5 ve 100'ün destek, 103 seviyesinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.

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