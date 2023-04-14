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Dolar/TL, 19,37 seviyesinden işlem görüyor 

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 19,3710 seviyelerinden işlem görüyor

Giriş: 14.04.2023 - 10:19 | Güncelleme: ABONE OL
Dolar/TL, 19,37 seviyesinden işlem görüyor 
AA

Dün, 19,31-19,40 bandında hareket eden dolar/TL günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 19,3327'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 19,3710'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,32 artışla 21,4220'den, sterlin/TL ise yüzde 0,11 artışla 24,2680'den satılıyor.

Dolar endeksi, düşüş eğilimini üst üste dördüncü güne taşımasının ardından 100,8'le yaklaşık son 1 yılın en düşük seviyesine inerken, avro/dolar paritesi ise bugün yüzde 0,2 değer kazanarak 1,1076'yla son 1 yılın zirvesini test etti.

Analistler, ABD'de bu hafta açıklanan enflasyon verilerinin ardından, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek toplantıda 25 baz puan faiz artırdıktan sonra şahin politikalarına son vereceği öngörüsünün güçlendiğini kaydetti.

Fed'in enflasyonla mücadele kapsamında attığı adımların sonuçlarının yavaş yavaş da olsa görülmeye başladığını aktaran analistler, bu durumun diğer para birimlerini dolar karşısında desteklediğini dile getirdi.

Analistler, bugün ABD'de perakende satışlar, sanayi üretimi, kapasite kullanımı ve Michigan Üniversitesi güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 100'ün destek, 102 seviyesinin direnç konumunda olduğunu ifade etti.

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