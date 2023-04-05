Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler İş-Yaşam

Dolar/TL, 19,26 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne değer kazancıyla başlamasının ardından 19,2560 seviyelerinden işlem görüyor

Giriş: 05.04.2023 - 17:36 | Güncelleme: ABONE OL
Dolar/TL, 19,26 seviyesinden işlem görüyor
AA

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 19,2246'dan tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 19,2560'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Euro/TL yüzde 0,2 artışla 21,1040'tan, sterlin/TL ise yatay seyirle 24,0660'tan satılıyor.

Dün yüzde 0,6 azalışla günü 101,5 seviyesinden tamamlayan dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışa paralel seyrediyor. Euro/dolar paritesi ise önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 1,0970'ten alıcı buluyor.

Analistler, ABD'de artan resesyon endişelerinin ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin adımlarını sonlandırabileceğine yönelik beklentilerin güçlendiğine dikkati çekerek, bu durumun dolar karşısında diğer para birimlerini desteklediğini söyledi.

Fed'in gelecek ay 25 baz puan faiz artıracağına yönelik öngörülerin yüzde 58'den 42'ye indiğini vurgulayan analistler, bugün ABD'de açıklanacak ADP özel sektör istihdamı ile cuma günkü tarım dışı istihdam verisinin piyasaların durumuna daha net ışık tutmasının beklendiğini kaydetti.

Analistler, bugün ayrıca dünya genelinde hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 101,5 ve 100'ün destek, 103 seviyesinin direnç konumunda olduğunu ifade etti.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Dünyanın en uzun otobüs yolculuğu İstanbul Londra arasında başlayacak
Dünyanın en uzun otobüs yolculuğu İstanbul Londra arasında başlayacak
Zamlı emekli maaşı ödeme takvimi değişti
Zamlı emekli maaşı ödeme takvimi değişti
Akşener, Sinan Ateş'in eşi ile görüştü
Akşener, Sinan Ateş'in eşi ile görüştü
Kılıçdaroğlu, Mustafa Sarıgül ile görüşecek
Kılıçdaroğlu, Mustafa Sarıgül ile görüşecek

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.