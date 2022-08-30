Dolar/TL 18.19 seviyelerinde

Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından 18,19 seviyelerinde işlem görüyor. Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,1 üzerinde 18,1822'den tamamladı.

Yurt içi piyasalarda 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle işlem gerçekleşemezken dolar/TL uluslararası piyasalarda yatay bir seyirle 18,1890'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Euro/TL yatay seyirle 18,1730'dan, sterlin/TL yüzde 0,1 artışla 21,3100'den satılıyor.

Dolar endeksi kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 108,7 seviyesinde bulunurken, Euro/dolar paritesi ise bugün yatay seyirle 1'in altındaki hareketine devam ederek 0,9995'ten işlem görüyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eylülde 75 baz puan faiz artışına gideceği beklentilerin güçlenmesiyle birlikte dünya genelinde önemli merkez bankalarının da faiz artış hızlarını yükseltebileceği tahminlerinin döviz piyasalarında fiyatlamaları zorlaştırdığını söyledi.