Doların gözü Fed'de

Bugün piyasaların gözü kulağı Fed'in saat 21.00'de açıklayacağı faiz kararında olacak.

Doların ana para birimleri karşısındaki performansını gösteren dolar endeksi güne yüzde 0.15 yükselişle 110.36 seviyesinde başladı. Gün içerisinde 110.80'i aşarak 20 yılın zirvesine ulaştı.

Yurtiçinde ise dolar/TL sabah saatlerinde 18.31'den işlem gördü.

Euro/dolar da yüzde 0.24 gerileyerek 0.9948'e çekildi.

Bugün ağırlıklı olarak Fed'den temmuz toplantısında olduğu gibi 75 baz puanlık bir faiz artırımı bekleniyor. Ancak ağustosta yıllık enflasyonu yüzde 8.3 ile yüzde 8.1'lik beklentiyi aştı.

Bu sebeple 100 baz puanlık bir artırım gelmesi de ihtimaller dahilinde gösteriliyor.

YARIN TCMB'NİN FAİZ KARARI TAKİP EDİLECEK

Eğer 100 baz puanlık artırım gelirse Fed 1981'den bu yana ilk kez bu miktarda bir faiz artırımına gitmiş olacak.

Yurtiçinde ise bugün sakin bir veri akışı yaşanacak. Yarın ise gözler TCMB'nin 14.00'te açıklayacağı faiz kararına çevrilecek. TCMB son olarak 100 baz puanlık faiz indirimine giderek politika faizini yüzde 13'e indirmişti.