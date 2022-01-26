Doların gözü Fed'de

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Dolar hafta genelinde yatay bir seyir izlerken yeni güne de 13.47 liradan başladı.

Piyasaların merakla beklediği Fed kararı bugün saat 22.00'de açıklanacak. Analistler ve kurumlar bu sene Fed'den ağırlıklı olarak 3 veya 4 faiz artırımı bekliyorlar. Ancak ilk faiz artırımının bu toplantıda değil mart ayındaki toplantıda geleceği öngörülüyor.

Bugün fizde değişiklik beklenemezken verilecek mesajlar ve varlık alım programına dair açıklamalar piyasaının seyrinde etkili olabilir.