Doların gözü enflasyonda

Dolar dün 13.50'yi görüp, ardından bu seviyenin altına gerilemişti.

Dolar yeni güne ise 13.48 liradan başladı. Bugün gözler TÜİK'in saat 10.00'da açıklayacağı ocak ayı enflasyon verisinde olacak.

Piyasa beklentisi yıllık enflasyonun yüzde 46 geleceği yönünde. Son olarak yıllık enflasyon aralıkta yüzde 26.08'e yükselmişti.