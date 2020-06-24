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Dolar 1 haftayı aşkın bir süredir 6.85 liranın bir altına iniyor, bir üzerine çıkıyor. Dün de gün boyunca 6.8450-6.8550 aralığında hareket etti ve günü 6.8510 liradan tamamladı.

Dolar yeni güne 6.8490 liradan başladı.

Bugün saat 10.00'da haziran ayı sektörel güven endeksleri ve imalat sanayi kapasite kullanım oranı açıklanacak.

Ancak piyasalar asıl olarak Merkez Bankası'nın yarın açıklayacağı faiz kararını bekliyor.