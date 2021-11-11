AA / HABERTURK.COM

Dolar rekorunu ilerletti. Son dakika dolar ile ilgili gelişmeler en çok merak edilen başlıklardan biri haline geldi. 9,923 lirayı gören dolar neden yükseliyor araştırılıyor.

DOLAR KAÇ TL?

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD Doları 9,8200 9,8210 9,9220 9,9230 Avro 11,3540 11,3550 11,3780 11,3790 Sterlin 13,2580 13,3240 13,2680 13,3350 İsviçre Frangı 10,7370 10,7910 10,7440 10,7980 ANKARA ABD Doları 9,7900 9,8700 9,8920 9,9720 Avro 11,3140 11,3940 11,3380 11,4180 Sterlin 13,1980 13,4080 13,2080 13,4180

DOLAR NEDEN YÜKSELİYOR?

Ekim ayında ABD'de yıllık enflasyon yüzde 5.8'lik piyasa beklentisine karşın yüzde 6.2 olarak açıklandı. Bu, 1990 yılından bu yana kaydedilen en yüksek yıllık enflasyon oldu.

Bu verinin etkileri piyasalarda hissedilmeye devam ederken dolar yeni güne de 9.87 liradan başladı. Sabah saatlerinde 9.97 lirayı aşarak yeni tarihi zirvesini gördü.

Enflasyonun beklentileri aşmasıyla Fed'in varlık alımlarında azaltıma ve faiz indirimine gideceği tarihe yönelik beklentiler daha yakın bir zaman çekildi. Bu da doların güçlenmesine yol açtı.

Bu yükselişte Merkez Bankası'ndan yeni bir faiz indirimi beklenmesi de etkili oluyor. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) ekim ayı toplantısında politika faizini yüzde 18'den yüzde 16'ye düşürdü.



TÜİK ekim ayında yıllık enflasyonun yüzde 19.89 olduğunu açıkladı. Son indirim kararıyla beraber politika faiziyle enflasyon arasındaki makas daha da açılmış oldu.

100 BAZ PUAN İNDİRİM BEKLENTİSİ

Ancak Merkez'den kasım toplantısında da faiz indirimi bekleniyor. JPMorgan ekim ayı enflasyon verisinin kendilerini kasım ayında TCMB'den 100 baz puan faiz indirimi beklentilerinden daha emin hale getirdiğini belirtti.

Haftaya yapılacak PPK toplantısında 100 baz puanlık bir indirim beklediklerini belirten Deutsche Bank ekonomistleri, 16 Aralık'ta 100 baz puanlık bir indirim daha yapılmasını beklediklerini açıkladı.

Bu beklenti TL'deki değer kaybının hızlanmasına yol açtı.

21 Ekim'deki faiz indiriminden önce dolar 9.26 lira seviyesindeydi. Yani faiz kararının ardından dolar/TL 21 günde yüzde 7 yükseldi.

Bugün Merkez Bankası eylül ayı ödemeler dengesi istatistiklerini yayımladı. Buna göre eylülde 1.65 milyar dolar cari fazla verildi. Bu verinin kurda önemli bir etkisi görülmedi.