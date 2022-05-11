Dolarda son durum

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Önceki gün 6 ayın ardından ilk kez 15 lirayı aşan dolar yükselmeye devam ediyor.

Dolar güne 15.32 liradan başladı.Sabah saatlerinde önce 15.35 lirayı aştı, ardından 15.31 liraya geriledi. ABD enflasyon verisi sonrası 15.33'e geri çıktı.

ABD'de nisan ayında enflasyon mart ayındaki yüzde 8.5'ten yüzde 8.3'e geriledi. Gerileme yaşansa da enflasyon yüzde 8.1'lik beklentinin üzerinde kaldı.

Fed geçen çarşamba politika faizinde 50 baz puan indirime giderken Fed Başkanı Jerome Powell'ın özellikle 75 baz puan faiz artırım ihtimalini masadan kaldırması piyasalarda ilk başta olumlu tepkiye yol açmıştı.

Ancak olumlu rüzgarlar uzun süre esmedi. Powell'ın açıklamalarına rağmen Fed'in yükselen enflasyonla mücadele için sert adımlar atmak zorunda kalacağına yönelik beklenti ve resesyon endişeleri doların geçen perşembeden itibaren yükselmesine yol açtı.

Bugün ABD enflasyonunun tahminlerden yukarıda gelmesiyle Fed'in sıkılaşma konusunda daha cesur adımlar atacağına yönelik beklentiyi artırdı.