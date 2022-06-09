Dolarda yükseliş sürüyor

Dün dolar 16.86 liradan 17.15 liranın üzerine yükselmesinin ardından günü 17.14 liradan kapatmıştı.

Bu sabah dolar yükselişini sürdürerek güne 17.19 liradan başladı. Euro ise sabah saatlerinde 18.58 liradan işlem gördü.

Gözler bugün Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı ve sonrasında ECB Başkanı Christine Lagarde’ın yapacağı açıklamalara çevrilecek.

ABD 20 yıllık Hazine tahvilleri yüzde 3'ün üzerinde seyretmeye devam ederken yarın gözler ABD mayıs ayı enflasyon verilerinde olacak. Beklenti nisanda yüzde 8.3 gelen yıllık enflasyonun yüzde 8'in üzerinde gelmesi yönünde.