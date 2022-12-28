Dolarda yükseliş

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Dolar/TL dün 18.70'e kadar yükselmişti. Sabah saatlerinde düşük hacimli piyasada 18.65 liraya kadar gerileyen dolar piyasa açılışıyla yönünü yukarı çevirdi.

Dolar öğlene doğru 18.71 liranın üzerine çıktı. Euro ise aynı saatlerde 19.91 liradan işlem gördü.

Dolar küresel olarak ise günün ilk yarısında yatay bir seyir izledi. Dolar endeksinde yüzde 0.06'lık çok hafif bir yükseliş yaşandı.

Fed'in faiz artışını nerede bitireceğine ilişkin belirsizlikler tahvil piyasalarında satış baskısını artırırken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün 10 baz puan artarak yüzde 3,85'le 15 Kasım'dan bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Artan tahvil faizleri pay piyasalarını baskılarken, teknoloji hisselerindeki düşüşler dikkati çekti.

25 BAZ PUANLIK ARTIRIM FİYATLANIYOR

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda şubattaki toplantıda Fed'in yüzde 64 ihtimalle 25 baz puan, yüzde 36 ihtimalle de 50 baz puan faiz artırması öngörülüyor.

Analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın bir önceki toplantıda şubat toplantısından itibaren 25 baz puanlık faiz artışlarının olası olduğunu dile getirdiğini hatırlatarak, buna karşın ekonominin hala oldukça sıcak olduğunu gösteren makroekonomik verilerin piyasalarda 50 baz puanlık faiz artış ihtimalini fiyatlamalar içinde tuttuğunu bildirdi.