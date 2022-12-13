Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Döviz Dolarda yatay seyir sürüyor

Dolarda yatay seyir

Dolar düşük hacimli piyasada 18.60 liranın altını gördü ancak piyasa açılışının ardından son 1 haftada olduğu gibi 18.64 seviyesine oturdu

Giriş: 13.12.2022 - 14:20 | Güncelleme: ABONE OL
Dolarda yatay seyir sürüyor
HABERTURK.COM

Dolar dün kısa süreliğine 18.65 liranın üzerini görmesinin ardından günü bu seviyenin altında tamamlamıştı.

Dolar bugün ise sabah saatlerinde düşük hacimli piyasada 18.60 liranın altını gördü. Ancak piyasa açılışının ardından yeniden 18.64 seviyesinin üzerine çıktı.

Piyasaların yarın itibarıyla gözü kulağı Fed'in faz kararında olacak.Bugün itibarıyla piyasalar Fed'den yüzde 75 ihtimalle 50 baz puanlık bir artırım gelmesini fiyatlıyor.

Fed'in faiz kararı kadar çarşamba günü Fed Başkanı Jerome Powell'ın karar sonrası yapacağı açıklamalar da dikkatle takip edilecek. Powell'ın konuşmasında 2023'ün ilk çeyreğinde Fed'in faiz artırımlarına ne hızda devam edeceğine yönelik ipuçları aranacak. Analistler özellikle enflasyona dair verilecek mesajların piyasaların seyrini belirleyebileceğini ifade ediyor.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Türkiye'nin mimari harikaları
Türkiye'nin mimari harikaları
Twitter, danışman kurulunu feshetti
Twitter, danışman kurulunu feshetti
6 yaşında gelin! Tutuklama talebi
6 yaşında gelin! Tutuklama talebi
Vicdanlar sızladı! Poşet içinde terk edildi
Vicdanlar sızladı! Poşet içinde terk edildi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.