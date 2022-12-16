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Dolarda yatay seyir

Dolar/TL 18.64 civarındaki yatay seyrini sürdürüyor

Giriş: 16.12.2022 - 11:00 | Güncelleme: ABONE OL
Dolarda yatay seyir
AA

Dün en düşük 18,5715 ve en yüksek 18,6639 seviyelerini gören dolar/TL, günü 18,6424 ile önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,1 üzerinde tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yatay başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışının hemen üzerinde 18,6470'ten işlem gördü. Aynı dakikalarda Euro/TL yüzde 0,4 artışla 19,8840'tan, sterlin/TL yüzde 0,2 değer kazancıyla 22,7680'den satıldı.

Dün yüzde 0,8 artışla 104,6 seviyesinden günü tamamlayan dolar endeksi, şu sıralarda yüzde 0,2 azalışla 104,3 seviyesinde bulunurken, Euro/dolar paritesi yüzde 0,3 yükselişle 1,0660 seviyesinden işlem gördü.

Analistler, gelişmiş ülke merkez bankalarının gelecek dönemde faiz artırımlarına devam edeceği sinyali vermesi ile resesyon endişelerinin güçlenmesi ve beklentilerin altında kalan makroekonomik verilerle piyasalarda oynaklığın arttığını söyledi.

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