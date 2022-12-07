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Dolarda yatay seyir

Dolar/TL, güne 18.64 seviyesinde yatay bir şekilde başladı

Giriş: 07.12.2022 - 10:41 | Güncelleme: ABONE OL
Dolarda yatay seyir
Dolarda yatay seyir
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AA

Dün 18,60-18,70 bandında hareket eden dolar/TL, günü 18,6336 ile önceki kapanış seviyesinin hemen altından tamamlamıştı.

Dolar/TL, yeni güne de yatay başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla 18,6400 seviyesinden işlem gördü. Aynı dakikalarda Euro/TL yüzde 0,1 azalışla 19,4890'dan, sterlin/TL yüzde 0,1 düşüşle 22,6080'den satıldı.

Dolar endeksi yükselişini 3. işlem gününe taşıyarak 105,8'i test ederken, Euro /dolar paritesi yüzde 0,2'lik azalışla 1,0460 seviyesinde dengelendi.

Analistler, ABD'de uzun süre devam etmesi beklenen faiz artırımlarının resesyon endişelerini gündemde tutması ve enflasyonist baskılar nedeniyle piyasalarda fiyatlamaların zorlaştığını söyledi.

Enflasyon ve resesyon ikileminde kalan yatırımcılar açısından gelecek hafta gerçekleştirilecek ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısının kritik olacağını vurgulayan analistler, verilecek mesajların döviz piyasalarının yön tayininde etkili olabileceğini kaydetti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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