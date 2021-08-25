Dolarda yatay seyir

Dolar/TL pazartesi günü 8.49'dan 8.42'ye gerilemişti. Dün ise 8.41-8.44 aralığında dar bantta hareket etti.

Dolar yeni güne de 8.43 liradan başladı.

Bugün yurtiçinde ağustos ayı sektörel güven endeksleri ve imalat kapasite kullanım oranı verileri takip edilecek.

Dünyada ise delta varyantıyla beraber artışa geçen koronavirüs vakalara ve ülkelerin bu artışa karşı aldığı önlemler takip ediliyor.