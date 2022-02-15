Dolarda Ukrayna etkisi

Haftanın ikinci gününde piyasaların gözü kulağı Ukrayna'da olmaya devam ediyor. Diplomatik adımlar henüz sonuç vermezken, Rusya'nın sınırdaki askeri varlığı dikkatle takip ediliyor.

Bu gelişmelerin gölgesinde dolar/TL dün 13.51'den 13.60'a yükselmişti.

Dolar yeni güne de 13.59 liradan başladı.