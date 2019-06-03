Dolar/TL, bayram tatili öncesindeki kısa günde yatay seyir izliyor. Mayıs ayı enflasyon rakamları öncesinde 5.8576 TL seviyesinde seyreden kur, TÜFE'nin aylık yüzde 0.95 ile beklentilerin altında artmasının ardından önemli bir tepki vermedi. Dolar/TL enflasyon rakamları sonrasında da 5.8523 TL seviyesinde hareket ediyor. Kur bu sabah en düşük 5.8301, en yüksek 5.8677 seviyesini gördü.

Ramazan Bayramı nedeniyle yurt içi piyasalar bugün yarım gün işlem yapacak. Borsa İstanbul Pay Piyasası, bugün saat 12.40'a kadar açık olacak ve sonrasında cuma gününe kadar tatile girecek. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda ise (VİOP) işlemler saat 09.30'da başlayacak ve seans, pay sözleşmelerinde saat 12.40, endeks ve diğer sözleşmelerde ise saat 12.45'te sonlanacak. Borçlanma Araçları Piyasası'nda hem aynı gün hem ileri valörlü işlemler saat 11.30’a kadar gerçekleştirilecek.

CUMA GÜNÜ 5.81'E KADAR İNMİŞTİ

TL geçtiğimiz hafta salı günü dolar karşısındaki yükseliş eğilimine geçmişti. Kur cuma günü 5.8195'e kadar inmişti. Gelişmekte olan ülke para birimlerinden pozitif ayrışan TL, son dört gündür gelişmekte olan para birimleri arasında çok değer kazanan para birimi konumundaydı. Bunun en önemli nedeninin ABD ile olası bir gerilimin İstanbul seçimi sonrasına ertelendiği izlenimi olduğu belirtiliyor. Güney Afrika randı TL başta olmak üzere ikili işlem önerileri ve TL'nin son yıllarda açık ara en çok satılan para birimi olması da TL'ye değer kazandıran etkenler arasında gösteriliyor.

İYİMSERLİK AKAR'IN AÇIKLAMASI İLE BAŞLADI

TL'deki iyimserlik Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Rus hava savunma sistemi S-400'ün teslimatının Haziran ayına yetişmeyebileceği açıklaması ile başladı. Akar'ın ABD'li mevkidaşı ile ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile telefonla görüşmesi sürece ilişkin iyimserliği artıran nedenler oldu. Türkiye'de tutuklu Türk asıllı ABD vatandaşı ve eski NASA çalışanı Serkan Gölge'nin serbest bırakılması da süreci destekleyen diğer bir neden oldu.

DOĞU AKDENİZ HABERİ KAZANÇLAR SINIRLANDI

Bloomberg'de yer alan "Doğu Akdeniz'de doğalgaz arama çalışmaları yürüten gemilerinin ve savaş gemilerinin olduğu güney kıyılarına konuşlandırmayı değerlendirdiğine" dair haber ise dolar/TL'deki kazançların sınırlanmasına sebep oldu.