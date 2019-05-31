31 MAYIS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Gelişmekte olan ülke para birimlerinden pozitif ayrışan TL, salı günü başlayan dolar karşısındaki yükseliş eğilimini bugün de sürdürüyor. Dolar/TL saat 13.19'da 5.8488'e kadar indi. Güne 5.91 seviyesinden başlayan Dolar/TL gün içinde dalgalı bir seyir izledi. Büyüme verisi açıklanmadan önce 5.87 seviyesini gören Dolar/TL, Türkiye'nin ilk çeyrekte yüzde 2.6 daraldığının açıklanmasının ardından yeniden 5.91'e çıktı. Kur öğle saatlerinde ise 5.8488'e kadar indi.
TÜRKİYE İLK ÇEREKTE YÜZDE 2.6 DARALDI
Dolar/TL geçen hafta 6.15'i aşmıştı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)'in açıkladığı Ocak-Mart verilerine göre Türkiye ilk çeyrekte yüzde 2.6 daraldı. Beklentiler ilk çeyrekte yüzde 2.8 daralma olacağı yönündeydi. Bu açıklama öncesi 5.88'in altına sarkan dolar/TL yeniden 5.91 seviyesini gördü.
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Salı gününden bu yana gelişmekte olan ülke para birimlerinden pozitif ayrışan TL, son üç gündür gelişmekte olan para birimleri arasında çok değer kazanan para birimi konumunda. Bunun en önemli nedeninin ABD ile olası bir gerilimin İstanbul seçimi sonrasına ertelendiği izlenimi olduğu belirtiliyor. Güney Afrika randı TL başta olmak üzere ikili işlem önerileri ve TL'nin son yıllarda açık ara en çok satılan para birimi olması da TL'ye değer kazandıran etkenler arasında gösteriliyor.
İYİMSERLİK AKAR'IN AÇIKLAMASI İLE BAŞLADI
TL'deki iyimserlik Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Rus hava savunma sistemi S-400'ün teslimatının Haziran ayına yetişmeyebileceği açıklaması ile başladı. Akar'ın ABD'li mevkidaşı ile ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile telefonla görüşmesi sürece ilişkin iyimserliği artıran nedenler oldu. Türkiye'de tutuklu Türk asıllı ABD vatandaşı ve eski NASA çalışanı Serkan Gölge'nin serbest bırakılması da süreci destekleyen diğer bir neden oldu.
DOĞU AKDENİZ HABERİ KAZANÇLAR SINIRLANDI
Bloomberg'de yer alan "Doğu Akdeniz'de doğalgaz arama çalışmaları yürüten gemilerinin ve savaş gemilerinin olduğu güney kıyılarına konuşlandırmayı değerlendirdiğine" dair haber ise dolar/TL'deki kazançların sınırlanmasına sebep oldu.
SON BİR YILDAKİ DEĞER KAYBI YÜZDE 30
Son bir yıla bakıldığında TL yüzde 30 civarı değer kaybı ile benzer para birimlerinden açık ara negatif ayrışırken, son üç yılda ise değer kaybı yüzde 50 civarında.
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