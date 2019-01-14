14 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye ile ilgili yaptığı açıklamalar ile gece 5.50 seviyesini test eden Dolar/TL 5.4887 TL seviyesinde hareket ediyor. Geçtiğimiz haftaya 5.34'lü seviyelerden başlayan dolar/TL, Çarşamba günü gün içi işlemlerde 1 Kasım'dan bu yana en yüksek olan 5.5450'ye kadar yükselmişti. Kur Cuma günü 5.41'li seviyelere kadar geriledikten sonra öğleden sonra yönünü yukarı çevirerek 5.50 seviyesinin üzerini görmüştü.
JEOPOLİTİK RİSKLER ETKİLİ
Analistler kurdaki yukarı yönlü harekette Suriye ve ABD ile ilişkiler kaynaklı jeopolitik risklerin etkili olduğunu belirtiyor. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un Türkiye ziyareti ve Suriye konusunda ABD ile tekrar karşı karşıya gelinebileceği endişeleri geçtiğimiz hafta TL'yi baskı altında bırakmıştı.
TRUMP'IN TWEET'İ TANSİYONU YÜKSELTTİ
ABD'nin Suriye'den çekilme sürecine ilişkin tartışmalar devam ederken ABD Başkanı Donald Trump'ın twitter hesabından yaptığı açıklama tansiyonu yükseltti. Trump tweet'inde "Kürtlere saldırırlarsa Türkiye'yi ekonomik olarak mahvedeceğiz. 20 millik güvenli bölge kuracağız. Aynı şekilde Kürtlerin de Türkiye'yi provoke etmesini istemiyoruz" dedi.
TÜRKİYE'DEN SERT TEPKİ
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Başkanı Trump'ın sözlerine sert tepki gösterdi. Kalın, "Suriyeli Kürtleri PKK ile bir tutmak ölümcül bir hatadır. Onlara karşı savaşmayı sürdüreceğiz" dedi
TÜRK HEYETİNİN ABD'YE GİTMESİ BEKLENİYOR
Türkiye ve ABD arasında Suriye'deki gelişmeler, terörle mücadele ve konsolosluk konularında temaslarda bulunmak üzere 5 Şubat'ta bir Türk heyetinin ABD'ye gitmesi bekleniyor.
PİYASALARIN GÖZÜ MERKEZ BANKASI'NDA
Öte yandan düşük gelen Aralık ayı enflasyon verisi ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 16 Ocak'taki PPK toplantısında alacağı karar da piyasalarda takip ediliyor. Yüzde 24 seviyesindeki bir hafta vadeli repo faizinde değişiklik beklenmiyor.
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