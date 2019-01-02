2018 yılını 5.2920 seviyesinden tamamlayan Dolar/TL, 2019'un ilk iş gününde 5.30 lira bandında işlem görüyor. Bu hafta yurtiçinde açıklanacak olan enflasyon verisi ile ABD tarım dışı istihdam verisi piyasalara yön verecek.

Öte yandan jeopolitik gelişmeler, Suriye'de devam eden belirsizlikler, ABD-Türkiye ilişkileri ise piyasalarda yakından izlenmeye devam ediliyor.

Dolar son haftalarda ABD Başkanı Donald Trump'ın hedef tahtasında yer alan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarına tahmin edilenden daha önce ara vereceği beklentileriyle değer yitirdi. Piyasalarda ana gündem maddeleri ABD’de hükümetin ne zaman açılacağı ve Çin başta olmak üzere global büyümeye dair kaygıların ne yönde evrileceği. 11 gündür kapalı durumda olan ABD hükümetinin açılış tarihinin bilinmemesi doları zayıf tutan en önemli neden.

Dolar 2018'de hem çok konuşuldu hem de çok kazandırdı. Dolar bir yılda yüzde 39,5 değer kazandı. 2018'de 7.2169 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gören dolar/TL, yıllık getiri anlamında 2001 yılından bu yana en iyi performansı göstermiş oldu.

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