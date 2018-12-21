Dolar/TL haftanın son işlem gününe 5.2684 seviyesinden başladı. Petroldeki düşüş ve ABD ile ilişkilere dair iyimserlik TL'ye pozitif yansıyor. Hafta başında 60 dolar civarında olan Brent petrolün varil fiyatı dün yüzde 4'ten fazla düşerek 55,50 dolara indi. Brent petrolün varili bu sabah 54.71 dolar seviyesinde hareket ediyor. Brent ham petrolün kayıpları Ekim ayından bu yana yüzde 37'ye ulaştı.

Öte yandan ABD Merkez Bankası'nın ( Fed) çarşamba gecesi faizi beklendiği gibi 25 baz puan artırmasının ardından 97.00 seviyesine yükselen dolar endeksi de dün 96.35'lere geriledi.

Küresel piyasalar ABD Merkez Bankası (Fed) kararları sonrasında etkili olan negatif seyrini sürdürürken, bugün ABD'de başta büyüme olmak üzere açıklanacak veriler takip edilecek.

ABD'NİN SURİYE'DEN ÇEKİLME KARARIYLA 5.21'E GERİLEMİŞTİ

Dolar/TL çarşamba günü ABD'nin Suriye'den çekilme kararı sonrasında 5.2116'ya kadar gerilemişti. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizi 25 baz puan artırmasının ardından 5.25 seviyesinden 5.2861'e çıkan Dolar/TL Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarıyla 5.32'ye yaklaştıktan sonra 5.30 civarında dengelenmişti.

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