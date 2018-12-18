Geçtiğimiz hafta 5.42 TL seviyesine kadar yükselen Dolar/TL yeni haftaya 5.3751 TL seviyesinden başladı. Kur geçtiğimiz hafta cuma günü küresel olarak risk iştahında azalmayla 5.42 seviyesine kadar yükseldikten sonra 5.3926 seviyesine inmişti. Çin'de piyasa beklentisinin altında gelen sanayi üretim rakamları sonrası global piyasalarda hareketlilik yaşanmış, küresel piyasalardaki büyüme endişelerinin daha da yüksek seviyede hissedilmesine yol açmıştı.



Euro Bölgesi'nde özel sektör ( Satın Alma Yöneticileri Endeksleri ) PMI rakamlarının beklentinin altında zayıf gelmesi Euro'yu 1.13 seviyesinin altına sürüklerken, sterlinin Brexit gelişmelerinden zayıf kalmayı sürdürmesi dolar endeksini 97 seviyesi üzerinde güçlendirmiş, bu durum gelişmekte olan piyasalarda baskı yaratmış, TL de bu durumdan negatif etkilenmişti.