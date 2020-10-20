Haftaya 7.91 liradan başlayan dolar/TL dün öğleden sonra 7.90'ın altına geriledi ve günü 7.88'den tamamladı.

Dolar yeni güne 7.88, Euro ise 9.28 liradan başladı.

Bugün yurtiçinde piyasları etkileyecek önemli bir veri açıklanmayacak. Gözler şimdiden Merkez Bankası'nın perşembe açıklayacağı faiz kararına çevrilmiş durumda.

Dünyada ise ABD seçimleri ve koronavirüs salgınına dair gelişmeler piyasaların yönünü etkilemeye devam ediyor.