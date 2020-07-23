Dolar, ABD ile Çin arasında artan gerilimin yatırımcıları temkinli davranmaya sevk etmesine paralel olarak başlıca para birimleri karşısında dip seviyelerden toparlanmaya çalışırken TL tarafındaki yatay hareket sürüyor. Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararı öncesi dolar 6.85 TL'den işlem görüyor.
Euro Avrupalı liderlerin koronavirüs yardım paketi üzerine anlaşmasıyla dün 21 ayın en yüksek seviyesi olan 1.1601 doları gördükten sonra yüzde 0.3 gerileyerek 1.1571 dolardan işlem gördü. Euro/TL ise 7.93'ü aşarak 2018 ağustos ayındaki şokun ardından TL karşısındaki en yüksek değerine ulaştı.
Dolardaki zayıflık ve Çin ile yaşanan gerilim nedeniyle altın fiyatlarındaki artış da sürüyor. Spot altın fiyatı 1920 dolarlık rekoru kırmak için yukarı yönlü hareketini sürdürerek 1870 dolara kadar tırmandı. Ons fiyatındaki artışla gram altın fiyatı da 411 TL'nin üzerinde seyrediyor. Çeyrek altın 672 TL'den alıcı buluyor.
Hatırlanacağı üzere ABD, dün Çin'e Houston'daki konsolosluğunu kapatması için Cuma gününe kadar zaman verdi ve
Trump, diğer konsoloslukların kapatılmasının da "her zaman mümkün" olduğunu söyledi. Çin'in ABD'ye karşılık vereceğini açıklamasıyla dünyanın iki büyük ekonomisi arasındaki gerilim tırmanırken yuan neredeyse son iki ayın en sert düşüşünü kaydetti.
Dolar, yuanın gerilemesiyle Asya borsalarındaki işlemlerde destek buldu. Yuan, offshore işlemlerde %0.6 değer kaybederek dolar başına 7.0174 seviyesine yükseldi ve bir haftanın en düşük seviyesini gördü. Doların yükselişi yine de sınırlı kaldı. Dolar endeksi dört ayın en düşük seviyesinden hafif yükselerek 94.980'e çıktı
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!