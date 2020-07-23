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Dolar, ABD ile Çin arasında artan gerilimin yatırımcıları temkinli davranmaya sevk etmesine paralel olarak başlıca para birimleri karşısında dip seviyelerden toparlanmaya çalışırken TL tarafındaki yatay hareket sürüyor. Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararı öncesi dolar 6.85 TL'den işlem görüyor.

Euro Avrupalı liderlerin koronavirüs yardım paketi üzerine anlaşmasıyla dün 21 ayın en yüksek seviyesi olan 1.1601 doları gördükten sonra yüzde 0.3 gerileyerek 1.1571 dolardan işlem gördü. Euro/TL ise 7.93'ü aşarak 2018 ağustos ayındaki şokun ardından TL karşısındaki en yüksek değerine ulaştı.

Dolardaki zayıflık ve Çin ile yaşanan gerilim nedeniyle altın fiyatlarındaki artış da sürüyor. Spot altın fiyatı 1920 dolarlık rekoru kırmak için yukarı yönlü hareketini sürdürerek 1870 dolara kadar tırmandı. Ons fiyatındaki artışla gram altın fiyatı da 411 TL'nin üzerinde seyrediyor. Çeyrek altın 672 TL'den alıcı buluyor.

Hatırlanacağı üzere ABD, dün Çin'e Houston'daki konsolosluğunu kapatması için Cuma gününe kadar zaman verdi ve

Trump, diğer konsoloslukların kapatılmasının da "her zaman mümkün" olduğunu söyledi. Çin'in ABD'ye karşılık vereceğini açıklamasıyla dünyanın iki büyük ekonomisi arasındaki gerilim tırmanırken yuan neredeyse son iki ayın en sert düşüşünü kaydetti.

Dolar, yuanın gerilemesiyle Asya borsalarındaki işlemlerde destek buldu. Yuan, offshore işlemlerde %0.6 değer kaybederek dolar başına 7.0174 seviyesine yükseldi ve bir haftanın en düşük seviyesini gördü. Doların yükselişi yine de sınırlı kaldı. Dolar endeksi dört ayın en düşük seviyesinden hafif yükselerek 94.980'e çıktı