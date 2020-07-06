Dolar kuru bir süredir sıkıştığı 6.85 bandındaki çok sınırlı hareketini sürdürüyor. Geçen hafta yoğun veri gündemine rağmen önemli bir dalgalanmanın yaşanmadığı dolar kurunda piyasaların veri gündemi zayıf.
Bu hafta içeride takip edilecek veriler arasında işsizlik verisi ve hazine nakit dengesi verileri dışında önemli bir veri akışı bulunmuyor.
Dolar/TL, 6 Temmuz haftasına 6.86 seviyesinde başladı.
Küresel piyasalar ise salgındaki 2. dalga tehlikesine rağmen pozitif. Asya borsaları artan koronavirüs vakaları nedeniyle ABD
ekonomisinde normalleşmenin gecikmesine rağmen aşırı ucuz likidite ile mali destek politikalarından destek bularak dört ayın zirvesine yükseldi.
Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 1 artarak Şubat ayından bu yana görülen en yüksek seviyeye yükseldi.
Çin'deki lokomotif hisseleri izleyen endeksi geçen haftaki yüzde 7 yükselişinin üstüne bir yüzde 3 daha ekleyerek beş yılın en üst seviyesini gördü. Japonya'nın Nikkei endeksi de ekonomideki sıkıntılara rağmen yüzde 1.3 artış kaydetti.
ABD'deki yeni koronavirüs vakalarında tekrar artış gözlenmesine rağmen yatırımcılar Haziran ayında açıklanan ve beklentileri aşan verilerden destek buldu. Dünyanın pek çok borsası geçen haftayı kazanımla kapattı.
Temmuz ayının ilk dört gününde ABD'nin 15 eyaletinde yeni koronavirüs vakaları rekor düzeyde arttı. Virüs ABD'de 3 milyon kişiye bulaşırken, Reuters hesaplamalarına göre 130,000 kişinin ölümüne yol açtı. Analistler ekonominin tekrar açılmasından nüfusun yüzde 40'ının yararlanamadığını ifade ediyorlar.
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