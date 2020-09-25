Dolar, Merkez sonrası yön arıyor

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Merkez Bankası'nın sürpriz bir şekilde 200 baz puan faiz artırmasıyla düşen dün sert düşen döviz kurları, kayıplarının bir kısmını ilk tepki sonrası geri aldı.

Politika faizinin 8.25'ten 10.25'e çıkmasıyla ilk aşamada 7.71'den 7.55'e inen dolar/TL, daha sonra 7.60 - 7.65 arasında dalgalanıyor. Euro ise 8.90 altına geriledi. 25 Eylül günü de kur aynı seviyelerde yön arayışında

Piyasalarda, haftanın son gününde izlenecek önemli bir veri bulunmazken analistler bundan sonra kurlarda gevşeme olması için fonlama miktarı ve fonlama maliyetlerinin izleneceğini belirtiyor.

TCMB son dönemde piyasa verdiği likiditeyi azaltırken ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti 7.34'ten 10.65'e kadar çıkmıştı. Banka'nın mevcut faiz koridorlarında fonlama maliyetini 13.25'e kadar çıkarma imkanı var.