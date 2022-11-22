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Dolarda son durum

Fed'in faizleri nereye kadar yükselteceğine dair belirsizlikler devam ederken dolar güne 18.62, Euro ise 19.10 liradan başladı

Giriş: 22.11.2022 - 09:07 | Güncelleme: ABONE OL
Dolarda son durum
Dolarda son durum
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HABERTURK.COM / Ajanslar

Küresel piyasalarda Fed'in nereye kadar faiz artıracağına yönelik belirsizlikler belirleyici olmaya devam ediyor.

Fed2in aralık toplantısında 50 baz puanlık faiz artırımına gitmesi beklenirken 2023'te nasıl bir politika izleyeceğine dair bir görüş birliği oluşmuş değil.

Fed üyeleri de dünkü konuşmalarında nihai faiz oranına ilişkin ipucu vermedi.

Buna göre, San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, bankanın enflasyonla mücadelede politika faizini artırmaya devam etmesi gerektiğini belirtirken, Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester 50 baz puanlık faiz artışını desteklediğini ancak faiz artışlarının nerede duracağına ilişkin kararı enflasyonun seyrine göre belirleyeceklerini dile getirdi.

Bu belirsizlik devam ederken dolar güne 18.62 liradan başladı. Euro/dolar paritesi 1.02'nin üzerindeki seyrine devam ederken Euro/TL de güne 19.10'dan başladı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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