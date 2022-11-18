Dolarda son durum

HABERTURK.COM / AA

Dolar TL son günlerdeki dar banttaki hareketine bugün de devam ediyor.

Güne 18.60 lira civarında başlayan dolar öğleden sonra 18.62 liranın üzerini gördü.

Euro/dolar yüzde 0.2 yükselerek 1.0388'e çıkarken Euro/TL de 19.34'e çıktı.

Doların ana para birimleri karşısındaki performansını gösteren dolar endeksi dün 107'nin üzerinde seyrederken bu sabah 106.4 seviyesine geriledi.

ABD'de dün açıklanan verilere göre konut başlangıçları aylık yüzde 4,2 azalışla beklentilerin altında kalırken, inşaat izinleri de yüzde 2,4 azaldı.

Öte yandan, işgücü piyasası sıkı kalmaya devam ederken, geçen hafta işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 222 bine geriledi.

FED YETKİLİLERİNDEN AÇIKLAMALAR

St. Louis Fed Başkanı James Bullard, Fed'in yaptığı sıkılaştırmanın henüz enflasyon üzerindeki etkisinin sınırlı olduğunu belirterek, şahin politikalara devam etmenin önemini vurguladı.

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari de, faiz artırımlarının sona ermesi için en azından enflasyondaki yükselişin durduğuna ikna olması gerektiğini söyledi.