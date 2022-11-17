Dolarda son durum

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Döviz piyasalarına Fed'e yönelik beklentiler şekil vermeye devam ediyor.

Dünü 18.61 liradan kapatan dolar yeni güne ise 18.62 liradan başladı.

Euro/dolar önceki gün 1.04'ün üzerini görürken dün 1.0377'ye çekilmişti. Bu sabah ise yeniden 1.04'ün üzerini gördü.

Dün 19.30'un altını gören Euro/TL de buna paralel bir şekilde yeniden 19.37'yi aştı.

Piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in aralık toplantısında yüzde 85.4 ihtimalle 50 baz puan, yüzde 14.6 ihtimalle 75 baz puan faiz artıracağı öngörülüyor.

Son 4 toplantısında da 75 baz puanlık faiz artırımlarına giden Fed'in aralık toplantısında frene basması bekleniyor. Son olarak ekim ayında ABD'de yıllık enflasyonun yüzde 7.7 ile yüzde 7.9'luk beklentinin altında kalması bu beklentiyi yarattı.

GOLDMAN TEPE BEKLENTİSİNİ YÜKSELTTİ

Son olarak dün Goldman Sachs Fed beklentilerinde yukarı yönlü revizyona gitti. Fed'in politika faizini yükselteceği tepe noktayı daha önce yüzde 4.75-5 olarak açıklayan Goldman Sachs bu tahminini yukarı yönlü revize ederek yüzde 5-5.25 aralığına çekti