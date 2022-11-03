Dolarda son durum

Piyasalar dün Fed'in faiz kararına odaklanmıştı. Fed ise beklentilere paralel bir şekilde 75 baz puanlık faiz artırımına gitti.

Kararın ardından ilk anda dolar/TL'de düşük hacimli piyasada hafif bir gerileme yaşansa da Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları sonrası kurda yeniden yükseliş yaşandı.

Dolar sabaha karşı 18.63'ün üzerini görmesinin ardından güne 18.61 liradan başladı.

Dün kararın açıklanmasının ardından doların ana para birimleri karşısındaki performansını gösteren dolar endeksi 111.7'den 110.6 seviyesine geriledi. Bu sabah itibarıyla ise endeks yeniden 111.9'a yükseldi. Yükseliş Powell'ın bir süre daha sıkılaştırma adımlarının devam edeceğini söylemesinin ardından başladı.

Bugün yurtiçinde gözler TÜİK'in açıklayacağı ekim ayı enflasyon verisine çevrilecek.