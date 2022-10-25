Dolarda son durum

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Dolarda görece sakin seyir bu hafta da devam ediyor.

Düşük hacimli piyasada gece saatlerinde 1862 lirayı gören dolar yeni güne 18.60 liradan başladı.

Geçen hafta piyasalara Merkez Bankası'nın (TCMB) beklenenden yüksek bir şekilde 150 baz puanlık faiz indirimine gitmesi damga vurmuştu.

Küresel piyasalarda ise Fed'in 2 Kasım'da 75 baz puanlık yeni bir faiz artırımına gitmesine neredeyse kesin gözüyle bakılırken aralık ayındaki toplantıya yönelik beklentiler piyasaların yönünü belirliyor.

Son olarak San Francisco Fed Başkanı Mary Daly'nin para politikasında şahin adımların devam etmesi halinde ekonominin zora girebileceği ve Fed'in bu durumu dikkate alması gerektiğine yönelik açıklamaları beklentileri etkiledi. Bu açıklama sonrasında aralık ayında 75 değil 50 baz puanlık artırıma gidilmesi ihtimali daha güçlü bir şekilde fiyatlandı. Ancak aralık beklentilerinde henüz bir konsensüs oluşmuş değil.