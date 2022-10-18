Dolarda son durum

Fed'in 'şahin' duruşunu koruyacağına yönelik beklentiler korunsa da dolar endeksi ve ABD tahvil getirilerinde haftanın ilk iki gününde düşüş kaydedildi.
Cuma günü 113 seviyesinin üzerini gören dolar endeksi bu sabah 112 seviyesinin altına geriledi. ABD 10 yıllık tahvil getirileri de yüzde 4'ün altına gerileyerek yüzde 3.96'ya düştü.
Yurtiçinde ise dolar/TL dün 18.60'ın üzerini görse de bu seviyede tutunamadı. Bu sabah 18.57'den işlem gördü.
Küresel piyasalarda bugün özellikle ABD eylül ayı sanayi üretim verileri takip edilecek. Ağustosta sanayi üretimi yüzde 0.2 gerilemişti.
YURTİÇİNDE TCMB BEKLENİYOR
Bu hafta gözler yurtiçinde ise TCMB'nin perşembe günü açıklayacağı faiz kararında olacak. Merkez'den bu toplantıda geçen ay olduğu gibi 100 baz puanlık bir faiz indirimine gitmesi bekleniyor.
AA Finans'ın 18 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirdiği ankette ekonomistlerin tamamı politika faizinin 100 baz indirilerek yüzde 11'e çekilmesini bekliyor.
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