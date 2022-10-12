Dolarda son durum

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Dolarda Fed'e yönelik beklentiler etkili olmaya devam ediyor. Geçen hafta 111 seviyesinin altını gören dolar endeksi bu hafta 113'ün üzerine çıktı ve söz konusu seviyede tutundu.

Bu yükselişte Fed'in 2 Kasım'daki toplantısında 50 baz puanlık faiz artırıma gitmesi ihtimalinin iyice zayıflaması etkili oldu. Beklenti 75 baz puanlık artırım etrafında kümelendi. Geçen haftaya göre 75 baz puanlık artırım beklentisinin güçlenmesinde cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verileri etkili olmuştu. Buna göre ABD'de tarım dışı istihdam eylülde 263 binle 255 binlik beklentinin üzerinde yükseldi. Bu veri Fed'in faiz artırımları konusunda elinin rahatladığı şeklinde değerlendirildi.

Dolar küresel olarak güçlenirken dolar/TL şu ana kadar görece yatay bir seyir izledi.

Dolar güne 18.58 liradan başladı.

YETKİLİLER AÇIKLAMALARA DEVAM EDİYOR

Fed'in 'şahin' bir duruş sergilemeye devam edeceğine yönelik beklentilere Fed yetkililerinin açıklamaları da katkıda bulunuyor.

Son olarak Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, bu yıl yapılan faiz artırımlarına rağmen enflasyonda yükselişin henüz kontrol altına alınmadığını belirterek, parasal sıkılaştırma politikasına devam etmenin gerekli olduğunu söyledi. New York Ekonomi Kulübü'nde konuşan Mester, "Kabul edilemeyecek kadar yüksek ve ısrarcı enflasyon ABD ekonomisinin karşı karşıya olduğu önemli zorluk olmaya devam ediyor. Ekonominin talep tarafından biraz yavaşlama ve arz tarafından iyileşme işaretleri olsa da enflasyon konusunda ilerleme yok" dedi.