Dolarda dalgalanma

Dolar küresel olarak değer kaybederken TL'deki değer kaybı ise devam ediyor.
Dün günü 18.57 civarında kapatan dolar/TL sabaha karşı düşük hacimli piyasada 18.61'i gördü.
Dolar yeni güne ise 18.57 liradan başladı. Gün içerisinde 18.63'ün üzerini gören dolar ardından 18.60 liranın altına geriledi.
Doların ana para birimleri karşısındaki performansını gösteren dolar endeksi dün sabah 111.80 seviyesinde iken bu sabah itibarıyla 110.30'a geriledi. Euro/dolar sabah saatlerinde yeniden 1 seviyesine yaklaştı.
Dolardaki küresel güç kaybında ABD tahvil getirilerindeki düşüşler etkili oldu. ABD 10 yıllık hazine tahvilinin getirisi bu hafta yüzde 3.84'ten yüzde 3.63'e geriledi.
FED BEKLENTİLERİNDE DEĞİŞİM
Fed'e yönelik beklentilerdeki kısmi yumuşama bu gerilemeyi tetikledi. Credit Suisse eksenli endişeler Fed'in faiz artırımlarında frene basabileceği beklentisini de güçlendirmeye başladı.
Geçen hafta piyasalarda Fed'in 2 Kasım'da 75 baz puanlık faiz artırımına gideceği konusunda konsensüs oluşmuşken bu hafta 50 baz puanlık artırım ihtimali de fiyatlamalara yansımaya başladı.
Faiz artırımlarının durdurulması yönünde de çeşitli kuruluşlardan çağrılar yapılması da beklentilerde etkili oldu. Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) önceki gün yayımlanan raporunda "Gelişmiş ekonomilerdeki merkez bankaları ibreyi tersine döndürmeli ve daha yüksek faiz oranlarına güvenerek fiyatları düşürmeye çalışmaktan kaçınmalı" çağrısında bulundu.
Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva da, Fed'i politikalarında son derece ihtiyatlı ve dünyanın geri kalanı üzerindeki etkisine karşı dikkatli olmaya çağırdı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!